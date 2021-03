Dragić s 15 točkami pomagal do velike zmage Baskonii

Zenit je z zmago nad ruskim rivalom Himkijem v Moskvi prekinil niz treh porazov in se prav tako odločno vključil v boj za končnico (91:70). Ekipa kandidata za prevzem slovenske članske izbrane vrste Xavija Pascuala se zdaj ponaša z izkupičkom 17-13, potem ko je z dobro ekipno predstavo moštvo iz Sankt Peterburga že v tretji četrtini povedlo z več kot 20 točkami razlike. Himki se ni več pobral, največ točk pa je pri gostih dosegel Austin Hollins (17), medtem ko je Kevin Pangos (13) dodal še šest podaj. Himki je ostal pri vsega treh evropskih zmagah v tej sezoni (3-27), se pa je kot najboljši strelec na tekmi v vrstah Moskovčanov izkazal Jordan Mickey (23).

Baskonia je bila na večernem obračunu kos izzivu Rusov in se jim s tretjo zaporedno zmago spet približala na lestvici z enakim številom zmag ob odigrani tekmi več. Zoran Dragićin soigralci so bili boljši od četrtouvrščene Olimpie (86:69), Dragić pa je proti nekdanjim delodajalcem dosegel 15 točk in jim dodal še dva skoka, podajo in ukradeno žogo v dobrih 24 minutah igre.