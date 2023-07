Evroliga in Fiba našli skupen jezik za koledar 2023/24

"Fiba in Euroleague Basketball se strinjata, da se bosta v sezoni 2023/24 izognila prekrivanju tekmovanj nacionalnih selekcij in klubov. Hkrati bosta v prihodnjih dvanajstih mesecih nadaljevala iskanje skupnih rešitev za dobro evropske in svetovne košarke. Drugih izjav strani zaenkrat ne bosta dali," se glasi celotno skupno sporočilo za javnost.