Evroliga je potrdila, da bo letošnji zaključni turnir potekal v Abu Dabiju

Novico je tudi uradno sporočilo vodstvo Evrolige. Klubi so prvotno odločili, da naj bi domačin letošnjega turnirja najboljše četverice potekal v Beogradu, a zdaj so Arabci po poročanju spletne strani Eurohoops občutno izboljšali pogoje ponudbe in vodstvo lige je sprejelo njihovo ponudbo.

"Dogovor, ki ga je sklenil naš strateški partner lige IMG, predstavlja zgodovinsko širitev košarkarske Evrolige na nove svetovne trge," so zapisali na uradni spletni strani tega tekmovanja. Oglasil se je tudi predsednik Evrolige Dejan Bodiroga: "Rad bi se zahvalil mestu Abu Dabi za izkazano zaupanje v košarkarsko Evroligo. Prenos Final Four v Abu Dabi je ambiciozen projekt in izjemna priložnost za predstavitev evroligaškega vzdušja novemu in raznolikemu občinstvu. Hkrati to partnerstvo našim zvestim navijačem zagotavlja svežo izkušnjo v enem najsodobnejših in turistično najbolj prijaznih mest na svetu. Skupaj bomo poskrbeli za še vrhunski dogodek, ki bo Evroligo povzdignil v nove višave."