Budućnost in Omić poražena ob povratku v Carigrad

V ponovitvi četrtfinala minule sezone Evropskega pokala je Budućnost VOLI spet potegnila krajšo v dvoboju s carigrajsko Darušafako. Alen Omićse je v prvi postavi Črnogorcev vrnil v nekoč že domače turško velemesto, kjer so gostje drago prodali svojo kožo in prvo četrtino zanesljivo dobili (25:14). A nato je njihov napad začel pešati, Turki so na odmor odšli s štirimi točkami naskoka (39:35), prednost pa je bila prav takšna tudi ob začetku zadnje četrtine, v kateri so Carigrajčani potrdili zmago. Omić je prispeval sedem točk in pet skokov, dodal je še dve blokadi in podajo v slabih 19 minutah na parketu.

Izidi 2. kroga rednega dela Evrolige:

Darušafaka Tekfen ‒ Budućnost VOLI 71:63

