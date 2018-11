Morda najbolj 'nor' koš v zgodovini Evrolige: Mickey zadel z glavo!

Himki je na domači tekmi s črnogorsko Budućnostjo brez večjih težav prišel do šele druge zmage v aktualni evroligaški sezoni, medtem ko ekipa Alena Omića ostaja pri vsega enemu uspehu po preboju med evropsko elito. Aleksej Švedje Podgoričanom natresel 22 točk in jim dodal še sedem podaj in ravno toliko skokov, Jordan Mickey je pristavil 17 točk.

Po prvi četrtini je bil izid sicer še tesen (18:17), a je moštvo Giorgosa Bartzokasado polčasa pobegnilo na 45:30. V osrčju tega je bil delni izid 16:7, takšna razlika pa je na semaforju ostala do konca dvoboja. Poleg Earla Clarka(19 točk) se je najbolj izkazal nekdanji slovenski reprezentant Alen Omić(10), ki je prispeval še dva skoka, podajo, ukradeno žogo in blokado. Bolj kot po tekmi sami bo obračun ostal v spominu neverjetnega koša Mickeyja, ki je, verjeli ali ne, po podaji Stefana Markovića zadel z glavo. Povsem nehote, seveda.