Evroliga: Prepelič in Randolph izstopala ob porazu Real Madrida

Američan s slovenskim potnim listom Anthony Randolph je igral dobrih 30 minut in čeprav ni imel niti enega skoka, je bil z 20 točkami prvi strelec Real Madrida. Trojke je metal 3:5, za dve točki pa 4:5. Klemen Prepelič je drugič zapored v Evroligi dosegel deset točk. Igral je slabih trinajst minut, v tem času pa je zadel dve trojki iz štirih poskusov, enega od treh metov za dve točki in štirikrat natančno podal. Real Madrid je po petem porazu zdrsnil na tretje mesto, CSKA je z enakim izkupičkom zdaj druga, vodilni Fenerbahče pa ima pred najbližjima zasledovalcema osem krogov pred koncem rednega dela dve zmagi prednosti.

Na mestih, ki vodijo v končnico, sta tudi preostala dva slovenska košarkarja.Jaka Blažič je z Barcelono na petem mestu, Alen Omić z Milanom pa je sedmi. Blažič je igral že v četrtek in k zmagi proti Žalgirisu prispeval dve točki v dvanajstih minutah, Omić pa je nocoj v 30 minutah zbral osem skokov ter šest točk. Milano je zadnjeuvrščeno Darušafako premagal z 90:78.



Izidi, 22. krog:

CSKA Moskva - Real Madrid 82:78

(Klemen Prepelič: 10 točk in 4 podaje v 12:56 in Anthony Randolph: 20 točk v 30:40 za Real)

Fenerbahče Istanbul - Panathinaikos Atene 85:66

Baskonia Vitoria - Bayern München 76:68

Armani Olimpia Milano- Darušafaka Istanbul 90:78

(Alen Omić: 6 točk in 8 skokov v 29:59 za Milano)

Anadolu Efes Istanbul- Gran Canaria 93:74

Budućnost Podgorica- Himki Moskva 90:98

Maccabi Tel Aviv - Olympiacos Pirej 65:64

Barcelona - Žalgiris Kaunas 78:72

(Jaka Blažič: 2 točki in skok v 12:39 minute za Barcelono)