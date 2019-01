Himki presenetil Fenerbahče, tudi v Pireju je odločal podaljšek

Brez Alekseja Šveda , a s povratnikom Anthonyjem Gillom v postavi, je Himki ohranil upe v boju za uvrstitev v končnico, finalistu minule sezone Fenerbahčeju pa prizadejal šele drugi evropski poraz v sezoni. Gill je ob povratku na parket prispeval 12 točk in sedem skokov za sedmo zmago Moskovčanov, katerih prvi strelec je bil s 13 točkami sicer Stefan Marković . Na začetku nič ni kazalo na veliko presenečenje: ekipa legendarnega Željka Obradovića je po prvi četrtini vodila s 23:13, a se je že do polčasa prednost občutno stopila (41:38).

V dvoboju dveh prekaljenih trenerskih mačkov je ekipa Georgiosa Bartzokasa v drugem polčasu še izboljšala igro v obrambi in ob koncu tretje četrtine vodila za tri (57:54). Tri minute pred koncem je Fenerbahče spet vodil (66:63), a so bili v končnici spretnejši domačini, ki so z nizom 7:1 prišli do lepega naskoka (70:67). Ko je 25 sekund pred zadnjo sireno zadel Nicolo Melli, je bila razlika spet le pol koša, po seriji osebnih napak (Marković je dvakrat zgrešil s črte prostih metov) pa je Fenerbahče, čigar igralci so prav tako grešili, izid tik pred sireno poravnal na 72. Niz 8:2 je v podaljšku dokončno prelomil tekmo v korist Moskovčanov, gostom pa ni pomagal niti učinkovit večer Meliha Mahmutogluja (18 točk v 18 minutah).

Žalgiris je razočaral svoje navijače in v domači dvorani prepričljivo klonil na obračunu z drugim carigrajskim evroligašem Anadolu Efesom (58:79). Efes je eno od "odkritij" sezone in je na poti proti končnici, v kateri se Carigrajčanom obeta prednost domačega igrišča. Adrien Moerman je v prvih treh četrtinah dosegel že 23 točk in se po 28 minutah na parketu usedel na klop. Soigralci ga niso več potrebovali, saj so pred zadnjo četrtino že vodili s 63:45. Naskok je v zadnji četrtini narasel tudi do 26 točk in Šarunas Jasikevičiusse je lahko na domači klopi le držal za glavo, saj nihče od njegovih varovancev ni dosegel dvomestnega števila točk, res pa je, da so morali lanski polfinalist spet igrati brez Lea Westermanna in Antanasa Kavaliauskasa.

Izidi 17. kroga rednega dela Evrolige:

Olympiakos ‒ KIROLBET Baskonia 91:87 (podaljšek)

Žalgiris ‒ Anadolu Efes 58:79

Himki Moscow Region ‒ Fenerbahče Beko 84:78 (podaljšek)