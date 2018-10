Stari dobri Tonček: Real na krilih Randolpha skozi težko gostovanje v Milanu

Prebujeni Dixon preprečil težave 'Fenerja', zmagi Žalgirisa in Olympiakosa

Bobby Dixonse je razigral v zadnji četrtini in prinesel zmago Fenerbahčeju na domačem obračunu s Himkijem (93:85). Na začetku zadnje četrtine je bil izid še izenačen na 66, Dixon pa je hitro povezal tri uspešne mete za tri točke in Turki so z delnim izidom 11:4 zajezili ruski vpad in prišli do odločilne prednosti. Zadet met z razdalje Kostasa Sloukasa je ob zvoku sirene zaključil prvi polčas (54:43) in vse je kazalo na sprehod moštva Željka Obradovića, toda niz 0:10 na začetku tretje četrtine je ohladil tribune. Neustavljiv je bil Aleksej Šved (26 točk in osem podaj), ki pa je tudi izgubil veliko žog. Do zadnje četrtine nevidni Dixon je nato začel zadevati kot za stavo in se na koncu ustavil pri 14 točkah, Fenerbahče pa je slavil zmago.

Žalgiris je na gostovanju v Carigradu premagal Anadolu Efes in slavil prvo zmago v novi evropski sezoni. Udeleženec zadnjega zaključnega turnirja Evrolige je igral po notah Lea Westermannain Brandona Daviesa, ki sta zbrala 17 oziroma 18 točk, na 299. tekmi v Evroligi pa jih je enajst dodal kapetan zelenih Paulius Jankunas. Ekipa nekdanjega člana ljubljanske Olimpije Šarunasa Jasikevičiusaje nadzor nad tekmo prevzela v drugi četrtini in ob polčasu vodila za 14 točk (46:32), naskok gostov pa je v drugem polčasu ostajal podoben, pred zadnjo četrtino je narasel celo na 20 točk (68:48).

Kljub približanju Efesa v zadnjih minutah sta Westermann in Davies dokončala delo proti turškemu prvoligašu, v vrstah katerega je bil najbolj razpoložen Krunoslav Simon(17 točk). Kot zadnja se je v sredo razpletla tekma v Vitorii, kjer je Nikola Milutinov (indeks 33) dosegel osebni statistični rekord tudi po številu točk (23) in bil najzaslužnejši za zmago Olympiakosa nad KIROLBET Baskonio (85:80).

Izidi 2. kroga rednega dela Evrolige:

AX Armani Exchange Olimpia ‒ Real Madrid 85:91

Anthony Randolph 25 točk, 11 skokov in 2 podaji v 30:10, Klemen Prepelič (oba Real) ni zaigral.

KIROLBET Baskonia ‒ Olympiakos CFP 80:85

Fenerbahče ‒ Himki Moscow Region 93:85

Anadolu Efes ‒ Žalgiris Kaunas 79:93

- torek:

Herbalife Gran Canaria ‒ FC Barcelona Lassa 87:86

Jaka Blažič (Barcelona) 0 točk v 03:49.

Darušafaka Tekfen ‒ Budućnost VOLI 71:63

Alen Omić (Budućnost) 7 točk, 5 skokov, 2 blokadi in 1 podaja v 18:52.

FC Bayern ‒ Panathinaikos OPAP 80:79

Maccabi FOX Tel Aviv ‒ CSKA Moskva 86:89