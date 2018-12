Evroliga: Prepeliču 'drobtinice' ob visoki zmagi Reala

Madridčani so si hitro nabrali visoko prednost, jo z ležernejšo igro v tretji četrtini precej zapravili, ko so Grki prišli le na -8, toda konec je bil spet dober za domačo zasedbo. Anthony Randolphje tekmo končal s petimi točkami in dvema skokoma ter podajo v 19 minutah, Klemen Prepeličpa je v igro prišel ob koncu in se v dobrih dveh minutah v statistiko vpisal z eno podajo.

Že v torek je Jaka Blažič z Barcelono gostil Olympiacos in izgubil s 60:69, Alen Omićpa je z Budućnostjo gostoval pri Anadoluju Efesu ter izgubil z 68:106.

Barcelona, za katero je Blažič igral 14:54 minute ter dosegel dve točki in tri skoke, je doživela sedmi poraz. Omić je igral slabih 23 minut, v tem času pa zbral dve točki, štiri skoke, dve podaji in ukradeno žogo.



Izidi:

Anadolu Efes - Budućnost Podgorica 106:68

(Alen Omić 22:45 minute, 2 točki, 4 skoki, 2 podaji, ukradena žoga za Budućnost)

Fenerbahce Istanbul - CSKA Moskva 79:75

Barcelona - Olympiacos Pirej 60:69

(Jaka Blažič 14:54 minute, 2 točki, 3 skoki za Barcelono)

Gran Canaria - Baskonia Vitoria 71:84

Darušafaka Istanbul - Žalgiris Kaunas 71:75

Maccabi Tel Aviv - Himki Moskva 79:63

Olimpia Milano - Bayern München 78:80

Real Madrid - Panathinaikos Atene 89:68

(Klemen Prepelič 2:29 minute, 0 točk, 1 podaja; Anthony Randolph 19:10 minute, 5 točk, 2 skoka, 1 podaja za Real)

Lestvica:

1. Fenerbahce Istanbul 13 12 1 1100:992 25

2. Real Madrid 13 11 2 1167:1003 24

3. CSKA Moskva 13 10 3 1128:1048 23

4. Anadolu Efes Istanbul 13 9 4 1143:1054 22

5. Olympiacos Pirej 13 8 5 1036:999 21

6. Bayern München 13 7 6 1042:1042 20

7. Baskonia Vitoria 13 6 7 1057:1056 19

8. Barcelona 13 6 7 974:1008 19

9. Panathinaikos Atene 13 6 7 1006:1021 19

10. Žalgaris Kaunas 13 6 7 1044:1032 19

11. Armani Olimpia Milano 13 6 7 1111:1108 19

12. Gran Canaria 13 5 8 1068:1154 18

13. Himki Moskva 13 4 9 1003:1043 17

14. Maccabi Tel Aviv 13 4 9 1003:1029 17

15. Budućnost Podgorica 13 3 10 935:1082 16

16. Darušafaka Istanbul 13 1 12 985:1117 14