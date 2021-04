Efes ponižal Real na prvi četrtfinalni tekmi

Anadolu Efes je na prvem četrtfinalnem obračunu več kot upravičil vlogo izrazitega favorita proti oslabljenemu Realu, ki so ga varovanci trenerja Ergina Atamana ugnali s kar 27 točkami razlike. Nekdanji slovenski reprezentantAnthony Randolph je seveda že dlje časa poškodovan, desetkratne prvake pa sta prizadela tudi odhoda Facunda Campazzain nazadnje še Gabriela Decka, ki sta se odločila preizkusiti v ligi NBA. Vseeno nihče ni pričakoval takšnega poloma, h kateremu je Real s 16 točkami in osmimi skoki pomagal pahniti Sertac Sanli. Prvi strelec dvoboja je bil z 19 točkami sicer Rodrigue Beaubois.