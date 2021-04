Evroliga: Real izsilil četrto tekmo

Košarkarji Real Madrida so dobili tretjo tekmo četrtfinala Evrolige proti Efesu Anadoluju z 80:76 in znižali zaostanek v zmagah na 1:2. Četrta tekma bo v četrtek znova v španski prestolnici, morebitna peta in odločilna pa naslednji teden v Turčiji. Real Madrid je uvodni tekmi v Istanbulu izgubil s 63:90 ter 68:91 v domači dvorani pa je kljub odsotnosti prvega strelca in skakalca moštva Walterja Tavaresa pripravil veliko presenečenje. Desetkratni evropski prvaki so v zadnjih minutah z delnim izidom 17:2 nadoknadili zaostanek 61:74 ter podaljšali serijo na tri zmage.

Sergio Llullje dosegel 20 točk, od tega 13 v zadnji četrtini, ki jo je Real Madrid dobil z 32:18. V zadnjih desetih minutah so izbranci trenerja Pabla Lasa dosegli štiri točke več kot v prvem polčasu. Pri Efesu je izstopalVasilije Micić z 29 točkami. V sredo so na sporedu ostali četrtfinali; CSKA vodi proti Fenerbahčeju 2:0, prav tako Armani Milano proti Bayern Münchnu, dvoboj med Barcelono in Zenit Sankt Peterburgom pa je izenačen na 1:1.