Evroliga: Real z Randolphom do tesne zmage nad Žalgirisom

V Kaunasu so bolje začeli gostje, ki so vodili vse tja do sredi druge četrtine, ko je dobra obramba Žalgirisa poskrbela za delni izid, s katerim so domači prišli v vodstvo. To je v tretji četrtini znašalo največ 11 točk, a je imel Real dovolj razpoloženih posameznikov, da se je uspel zadržati v igri. Poleg že omenjenega Walterja Tavaresa je bil odličen Facundo Campazzo z 19 točkami in kar deset asistencami, 13 točk pa je prispeval tudi ostrostrelec Jaycee Carroll. Beli balet je srečanje sebi v prid prevesil v zadnjih treh minutah, v katerih so Madridčani odigrali bolj zrelo, do izraza pa so prišle predvsem bogate izkušnje nekaterih posameznikov.