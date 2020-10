Evroliga: Šiško zmagal v Istanbulu, Dragić premagal Himki

Oba slovenska košarkarja Zoran Dragićin Žan Mark Šiško sta se izkazala pri zmagah svojih ekip. Šiško je za Bavarce odigral skoraj 20 minut in dosegel 11 točk, dodal pa še tri skoke in štiri podaje.

Dragić pa je na parketu proti resda oslabljenemu Himkiju preživel skoraj 31 minut, dosegel pa je 15 točk in pet skokov.



Izidi:

Žalgiris - Anadolu Efes Istanbul 89:73

Barcelona - Panathinaikos 97:89 - po podaljšku

Valencia - Zenit St. Peterburg 20:0 - neodigrano, odločitev Evrolige

CSKA Moskva - Alba Berlin 88:93

Fenerbahče - Bayern 71:75

(Žan Mark Šiško 19:39 minute, 11 točk, 3 skoki, 4 podaje za Bayern)

Olympiacos - Maccabi Tel Aviv 85:82

Armani Exchange Milano - Real Madrid 78:70

(Anthony Randolph ni bil v postavi Reala)

Baskonia Vitoria- Himki Moskva 77:60

(Zoran Dragić 30:49 minute, 15 točk, 5 skokov, 1 ukradena žoga za Baskonio)

Asvel Villeurbanne - Crvena zvezda preloženo