Barcelona preživela ruski pekel za drugo zmago, CSKA že v polfinalu

Barcelona si je z zmago v Sankt Peterburgu povrnila prednost domačega igrišča. Spet je blestel Brandon Davies , ki je ob metu 9/14 za zmago nad Zenitom prispeval 22 točk in jim dodal še osem skokov (indeks 28). Kyle Kuric je pristavil 13, Nikola Mirotić pa je devet od svojih skupno enajstih točk dosegel v drugem polčasu. Cory Higgins (16) je bil ključen v zadnji četrtini, ko je dosegel polovico svojega izplena točk. Med ključnimi je bil niz 17:6, ki je gostom, ki jih vodi nekdanji košarkar ljubljanske Olimpije Šarunas Jasikevičius , uspel v tretji četrtini, ko so Katalonci pobegnili za dvomestno število točk.

Po tem, ko so se domači v zadnji četrtini spet približali na le točko, je najboljša ekipa rednega dela sezone 2020/21 vnovič občutneje pobegnila in tekmo mirno pripeljala h koncu. Billy Baron je za domače, ki jih je podpiralo okoli 6000 navijačev, dosegel največ, 19 točk, raznovrsten je bil z desetimi točkami, devetimi skoki in štirimi podajami še Will Thomas . Tudi odločilno četrto tekmo bo moral trener Xavi Pascual , ki ga povezujejo tudi s klopjo slovenske članske reprezentance, odigrati brez Mateusza Ponitke in Arturasa Gudaitisa .

Fenerbahče brez Kokoškova izpadel po moskovski 'metli'

Prvi potnik na zaključni turnir, ki ga bo gostila kölnska Lanxess Arena, je moskovski CSKA, ki je za svoj 20. preboj v polfinale v klubski zgodovini z "metlo" odpravil turški Fenerbahče (85:68). Po dveh zmagah v Moskvi je sledilo še visoko slavje v Istanbulu, kjer domačim, ki jih vodita nekdanja selektorja slovenske reprezentance Igor Kokoškov ter Radovan Trifunović, seveda niti malo ni pomagal niti izbruh okužb z novim koronavirusom v moštvu. Kokoškova zaradi veljavnih zdravstvenih protokolov tekmovanja tudi tokrat ni bilo na klopi, medtem ko moskovski strateg Dimitrios Itoudis, ki je seveda tudi sam že lep čas kandidat za klop slovenske izbrane vrste, s svojimi varovanci ni imel posluha za težave Turkov. Will Clyburn je dosegel 34 točk in prispeval še sedem skokov, Iffe Lundberg je dodal 22 točk in sedem skokov ter pet podaj.

Razliko je CSKA naredil predvsem v zadnjih dveh četrtinah, Fenerbahčeju pa ni pomagal niti povratek Jana Veselyja, ki pa je bil že na začetku drugega polčasa izključen. Nando De Colo se je od letošnjih izločilnih bojev poslovil z 22 točkami. V prvih minutah je domačim sicer uspel niz 20:8, a je CSKA do polčasa prešel v vodstvo (39:44), po nizu 11:0 v tretji četrtini pa je bila tekma že praktično odločena. Prednost je narasla tudi že do 26 točk (78:52), domačim pa je uspelo poraz do konca obračuna vsaj malce ublažiti.