Evroliga 'visi'? Španski klubi ne želijo igrati z izraelskimi

Propalestinski protestniki so napovedali vsedržavne proteste proti udeležbi košarkarskih klubov iz Izraela na tekmah v Španiji. V novi sezoni bosta v evroligi nastopala dva izraelska kluba Maccabi in Hapoel Tel Aviv. V evroligi pa so štirje španski udeleženci, Barcelona, Real Madrid, Baskonia in Valencia.

Protestniki so v nedeljo v Madridu zaradi udeležbe izraelske ekipe Israel-Premier Tech povzročili kaos na finalni etapi Vuelte. Zaradi protestov so bili organizatorji kolesarske dirke po Španiji primorani odpovedati zaključek zadnje etape in slovesnost ob podelitvi pokalov. Protestniki v Madridu so podrli zaščitne ograje in vdrli na kolesarsko stezo. Letošnjemu skupnemu zmagovalcu Vuelte Jonasu Vingegaardu so pokal podelili naknadno, na improvizirani podelitvi na parkirišču. "Cilj protesta je ustaviti genocid," je za radio Catalunya povedala Lidon Soriano, ena od tiskovnih predstavnikov platforme za bojkot Izraela v športu. "Predstavniki države, ki izvaja genocid, ne bi smeli sodelovati," je dodala Soriano.

Košarkarji telavivskega Maccabija (na sliki slovenski naturalizirani košarkar Josh Nebo) so že desetletja v vrhu evropske klubske košarke, a dogodki v Gazi lahko privedejo do tega, da se bodo morali posloviti od nastopanja v tekmovanjih pod okriljem ULEB-a. FOTO: AP icon-expand

Soriano je protestnike pozvala, "naj naredijo tisto, kar bi morale vlade storiti po mednarodnem pravu in česar ne počnejo, torej izolirati Izrael, uvesti sankcije in Izrael odstraniti z vseh tekmovanj". Naslednja tarča aktivistov v Španiji je košarkarska evroliga, poročanje španskih medijev povzema hrvaška tiskovna agencija Hina. Aktivisti od organizatorja elitnega evropskega klubskega tekmovanja v košarki zahtevajo odgovore, zakaj so pri evroligi po invaziji na Ukrajino leta 2022 prepovedali sodelovanje klubom iz Rusije, hkrati pa dovolili tekmovanje klubom iz Izraela, ki po poročilu Združenih narodov izvaja genocid v Palestini. Hapoel Tel Aviv bo 15. oktobra gostoval pri Valencii, kar bo prvi nastop izraelskega kluba v Španiji v novi sezoni. Izraelci bodo gostovali tudi pri Real Madridu, Barceloni in Baskonii. Valencia, ki ni eden od lastnikov evrolige, je dolžan prodajati vstopnice navijačem iz Izraela, zato bi lahko prišlo do izgredov med navijači Hapoela in tistimi, ki pripadajo propalestinskim skupinam.

Hapoel Tel Aviv si je z osvojitvijo evropskega pokala v lanski sezoni priigral pravico nastopanja v elitni Evroligi. Toda podobno kot v primeru Maccabija, se lahko zgodi, da bodo morali varovanci slovitega grškega trenerja Dimitriosa Itoudisa na priložnost igranja v najelitnejšem evropskem košarkarskem tekmovanju še počakati. FOTO: Profimeda icon-expand