Naslovnica
Košarka

Evroliga 'visi'? Španski klubi ne želijo igrati z izraelskimi

Madrid, 17. 09. 2025 08.43 | Posodobljeno pred 53 minutami

PREDVEDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.V. , STA
Komentarji
18

Propalestinski protestniki so napovedali vsedržavne proteste proti udeležbi košarkarskih klubov iz Izraela na tekmah v Španiji. V novi sezoni bosta v evroligi nastopala dva izraelska kluba Maccabi in Hapoel Tel Aviv. V evroligi pa so štirje španski udeleženci, Barcelona, Real Madrid, Baskonia in Valencia.

Protestniki so v nedeljo v Madridu zaradi udeležbe izraelske ekipe Israel-Premier Tech povzročili kaos na finalni etapi Vuelte. Zaradi protestov so bili organizatorji kolesarske dirke po Španiji primorani odpovedati zaključek zadnje etape in slovesnost ob podelitvi pokalov. Protestniki v Madridu so podrli zaščitne ograje in vdrli na kolesarsko stezo.

Letošnjemu skupnemu zmagovalcu Vuelte Jonasu Vingegaardu so pokal podelili naknadno, na improvizirani podelitvi na parkirišču. "Cilj protesta je ustaviti genocid," je za radio Catalunya povedala Lidon Soriano, ena od tiskovnih predstavnikov platforme za bojkot Izraela v športu. "Predstavniki države, ki izvaja genocid, ne bi smeli sodelovati," je dodala Soriano.

Košarkarji telavivskega Maccabija (na sliki slovenski naturalizirani košarkar Josh Nebo) so že desetletja v vrhu evropske klubske košarke, a dogodki v Gazi lahko privedejo do tega, da se bodo morali posloviti od nastopanja v tekmovanjih pod okriljem ULEB-a.
Košarkarji telavivskega Maccabija (na sliki slovenski naturalizirani košarkar Josh Nebo) so že desetletja v vrhu evropske klubske košarke, a dogodki v Gazi lahko privedejo do tega, da se bodo morali posloviti od nastopanja v tekmovanjih pod okriljem ULEB-a. FOTO: AP

Soriano je protestnike pozvala, "naj naredijo tisto, kar bi morale vlade storiti po mednarodnem pravu in česar ne počnejo, torej izolirati Izrael, uvesti sankcije in Izrael odstraniti z vseh tekmovanj". Naslednja tarča aktivistov v Španiji je košarkarska evroliga, poročanje španskih medijev povzema hrvaška tiskovna agencija Hina. Aktivisti od organizatorja elitnega evropskega klubskega tekmovanja v košarki zahtevajo odgovore, zakaj so pri evroligi po invaziji na Ukrajino leta 2022 prepovedali sodelovanje klubom iz Rusije, hkrati pa dovolili tekmovanje klubom iz Izraela, ki po poročilu Združenih narodov izvaja genocid v Palestini.

Hapoel Tel Aviv bo 15. oktobra gostoval pri Valencii, kar bo prvi nastop izraelskega kluba v Španiji v novi sezoni. Izraelci bodo gostovali tudi pri Real Madridu, Barceloni in Baskonii. Valencia, ki ni eden od lastnikov evrolige, je dolžan prodajati vstopnice navijačem iz Izraela, zato bi lahko prišlo do izgredov med navijači Hapoela in tistimi, ki pripadajo propalestinskim skupinam.

Hapoel Tel Aviv si je z osvojitvijo evropskega pokala v lanski sezoni priigral pravico nastopanja v elitni Evroligi. Toda podobno kot v primeru Maccabija, se lahko zgodi, da bodo morali varovanci slovitega grškega trenerja Dimitriosa Itoudisa na priložnost igranja v najelitnejšem evropskem košarkarskem tekmovanju še počakati.
Hapoel Tel Aviv si je z osvojitvijo evropskega pokala v lanski sezoni priigral pravico nastopanja v elitni Evroligi. Toda podobno kot v primeru Maccabija, se lahko zgodi, da bodo morali varovanci slovitega grškega trenerja Dimitriosa Itoudisa na priložnost igranja v najelitnejšem evropskem košarkarskem tekmovanju še počakati. FOTO: Profimeda

Valencia je že poslala povpraševanje španski vladi in evroligi v zvezi z igranjem tekem. Med Maccabijevimi gostujočimi tekmami proti Real Madridu, Baskonii in Barceloni v prejšnji sezoni so tisoči protestnikov in navijačev s palestinskimi zastavami zahtevali konec okupacije Palestine in izključitev izraelske ekipe iz tekmovanja.

Španska ministrica za šport Pilar Alegria je podprla protestnike in je prepričana, da bi morala evroliga s tekmovanja izključiti izraelske klube.

košarka evroliga propalestinski protestniki maccabi hapoel tel aviv
KOMENTARJI (18)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
17. 09. 2025 10.42
Cestitke Spancem.
ODGOVORI
0 0
Diabloss
17. 09. 2025 10.41
-1
v evro ligi so ker tam nihče noče igrati z njimi ve se pa za kaj
ODGOVORI
0 1
Diabloss
17. 09. 2025 10.40
+1
pravilno
ODGOVORI
2 1
Frzenk
17. 09. 2025 10.39
+0
pravilno. če ne smejo rusi tut izraelci ne smejo.....
ODGOVORI
2 2
Slovenska pomlad
17. 09. 2025 10.39
+0
Tako sem ponosen na SDS,ki podpira Izrael in genocid.
ODGOVORI
2 2
komarec
17. 09. 2025 10.39
-1
Od kdaj je Izrael v Evropi? Če so izključili iz vseh tekmovanj ruske športnike ne vem za kaj bi Izraelcem tolerirali? Sicer je šport že dolgo del politike in se z bojkotom popolnoma strinjam.
ODGOVORI
1 2
veneti
17. 09. 2025 10.37
+4
mater zadnje čase pa mate propagando tu.
ODGOVORI
4 0
..................
17. 09. 2025 10.36
+2
stric z brki je bil pameten človek vsaj kar se tiče tistih...
ODGOVORI
5 3
Hujošgrimošjanoš
17. 09. 2025 10.35
-2
Bravo španija
ODGOVORI
4 6
alex cross
17. 09. 2025 10.33
+0
pravilno
ODGOVORI
5 5
vvvilice
17. 09. 2025 10.32
+1
Imajo vsi pravico.
ODGOVORI
3 2
Orisei1
17. 09. 2025 10.32
+2
V Spaniji se pozna, da je polno alzircev, marocanov in ostalih "dohtarjev/inzenirjev", tako veliko, da že vplivajo na politiko. Žalostna usoda, ki čaka celo Evropo, če se ne bo zbudila in ukrepala!
ODGOVORI
7 5
assassin911
17. 09. 2025 10.30
-5
Ni problem, tekma registrirana 3:0 za Izraelce.
ODGOVORI
6 11
Wolfman
17. 09. 2025 10.34
-2
Legenda
ODGOVORI
1 3
Slovenska pomlad
17. 09. 2025 10.40
-1
Tepec še to ne veš o katerem športu se govori,trol.
ODGOVORI
0 1
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
17. 09. 2025 10.42
Tudi prav. Naceloma pa so s tem oznaceni in prav je tako.
ODGOVORI
0 0
bc123456
17. 09. 2025 10.28
+6
PRAVILNO -- PODPIRAMO ŠPANCE IN OSTALE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ODGOVORI
12 6
Wolfman
17. 09. 2025 10.22
+3
Razumljivo in brezpogojna odločitev. Zakaj bi ogrožali sebe in lastne otroke, ter deliti enako usodo podivjanih Izraelcev
ODGOVORI
12 9
