Evroliga: Zenit presenetil Barcelono, CSKA ob koncu boljši od Fenerbahčeja

Že v sredo je Efes Anadolu z 90:63 premagal Real Madrid, Armani Milano pa je s košem Zacha Ledayav zadnji sekundi ugnal Bayern München z 79:78. Žan Mark Šiškoje kot edini preostali slovenski predstavnik v četrtfinalu v 24 minutah zbral sedem točk, šest podaj in tri skoke za Bayern. Tokrat so do na koncu zanesljive zmage prišli košarkarji iz Moskve. Dvoboj proti Fenerbahčeju, ki ga s klopi vodi nekdanji slovenski selektor Igor Kokoškov, pomaga pa muRado Trifunović, je bil tri četrtine povsem izenačen. Varovanci Dimitrisa Itudisapa so nato zadnjo četrtino dobili za 18 točk in povedli v seriji. Ekipe igrajo na tri zmage. Najbolj razpoložen na tekmi je bil s 27 točkami košarkar Fenerbahčeja Nando De Colo, ki pa je ostal brez točk v zadnjih osmih minutah. Za CSKA sta 20 točk dosegla Will Clyburn inDaniel Hackett.