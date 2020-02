Oslabljeni Real brez milosti do Obradovića, ki je utrpel enega najvišjih porazov v karieri

Odsotnost številnih nosilcev igre so pri Real Madridu ob zmagi nad Fenerbahčejem najbolj izkoristili Jaycee Carroll z 20, Walter Tavares s 16 in Trey Thompkins s 14 točkami. "Dvoštevilčen" je bil tudi Jordan Mickey (12), medtem ko je poraz Turkov neuspešno poskušal preprečiti njihov francoski as Nando De Colo (21). "Kraljevi klub" je nadziral dogajanje od začetka do konca dvoboja in ob polčasu vodil s 47:31, s kar 71-odstotnim metom za dve točki in 30 podajami pa Madridčani domačim nikoli niso dovolili približanja, če ne štejemo -9 v tretji četrtini (58:49). Po nizu 13:2 gostov je bila tekma pri izidu 71:51 odločena. Fenerbahče, ki mu z legendarnim trenerjem Željkom Obradovićem v tej sezoni nikakor ne steče, pod taktirko srbskega strokovnjaka doma nikoli ni izgubil za deset točk ali več, poraz z 29 točkami pa je tretji najvišji v "Obradovićevi eri". Fenerbahče je po 14. porazu v sezoni na desetem mestu in bi v tem trenutku ostal brez končnice najelitnejšega evropskega tekmovanja.

Tudi Olympiakosu poškodbe niso prizanesle, a v domačem Pireju so bili rdeče-beli vseeno boljši od Asvela (77:68) in uspeli zabeležiti pomembno zmago v lovu na končnico. Za ekipoGiorgosa Bartzokasa, ki jo je sestavljalo vsega devet košarkarjev, je Saša Vezenkov dosegel največ, 15 točk, temu pa dodal še sedem skokov, medtem ko je Giorgos Printezis poleg enajstih točk vknjižil še pet podaj in tri skoke. Izjemen preobrat je v gosteh pri Zenitu uspel berlinski Albi, ki je na koncu slavila s 83:81. Martin Hermansson je poleg 24 točk podelil še sedem podaj in Berlinčane ponesel do devete zmage v sezoni. Napeto je bilo do zadnjih sekund, ko poraza Rusov ob zvoku sirene ni uspelo preprečiti Timu Abromaitisu.

Na začetku sezone nekaj časa celo vodilna ekipa Evrolige, AX Armani Exchange, se je po novem porazu, tokrat v domačem Milanu proti Himkiju (69:78), znašla na mestih, ki po koncu sezone ne prinašajo uvrstitve v končnico. Enajste Milančane je na tako želenem osmem mestu zamenjal ravno Himki, ki je svoj sezonski izkupiček popravil na 11-14 in s četrtkovimi nasprotniki "pometel" na obračunih v tej sezoni rednega dela Evrolige. Aleksej Šved in Jonas Jerebko sta bila spet gonilni sili Moskovčanov v odločilnih trenutkih, ko je ob naletu Milančanov Himki krčevito branil svojo prednost. Šved se je na koncu ustavil pri 18 točkah in šestih podajah, Jerebko pa se je s 16 točkami in 12 skoki razveselil dvojnega dvojčka. Ekipi slovitega trenerja Ettoreja Messine ni pomagalo 18 točk Sergia Rodrigueza in jo do konca sezone očitno čaka krčevit boj za vozovnice, ki prinašajo izločilne boje.

Zoran Dragićv večeru, ki se je začel s presenetljivim kvalifikacijskim porazom slovenske članske reprezentance na Madžarskem, prav tako ni bil razpoložen z vsega dvema točkama in tremi skoki ob porazu njegove Baskonie pred domačimi navijači z Žalgirisom (60:74).

Izidi 25. kroga rednega dela sezone Evrolige:

KIROLBET Baskonia ‒ Žalgiris 60:74

(Zoran Dragić 2 točki, 3 skoki, 1 podaja in 1 ukradena žoga v 17:24 minute za Baskonio.)

AX Armani Exchange ‒ Himki Moscow Region 69:78

Fenerbahče Beko ‒ Real Madrid 65:94

Olympiakos ‒ LDLC ASVEL 77:68

Zenit ‒ ALBA 81:83