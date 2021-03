Evroliga: Barcelona slavila v Madridu

Odigrane so bile prve tekme 29. kroga Evrolige. V središču pozornost je bil košarkarski El clasico v Madridu med Barcelono in Realom. Derbi večnih rivalov je s tesnim izidom pripadel gostom iz Katalonije (79:76), ki so se z novo zmago utrdili na prvem mestu lestvice.

