Evroliga: Baskonia po velikem preobratu do zmage v Rusiji

Španci so neposrednega tekmeca za uvrstitev med prvih osem ekip po rednem delu v zaključku tekme nadigrali z 19:0 in zabeležili šestnajsto zmago, kolikor jih ima tudi Zenit. Do konca rednega dela so še štirje krogi, gneča za četrtfinale pa je ogromna, saj enajstouvrščeno in drugo ekipo Evrolige ločijo le štiri zmage. Boleč poraz je doživel Real Madrid, ki v svoji dvorani ni bil kos CSKA Moskvi (96:89). Španci so na sedmih domačih tekmah v 2021 zmagali le dvakrat, s sedemnajstimi zmagami, CSKA jih ima devetnajst, pa se bodo morali v preostalih tekmah krepko potruditi za nadaljevanje tekmovanja.

Osemnajst zmag ima tudi Fenerbahče, ki ga vodi nekdanji slovenski selektorIgor Kokoškov. Turki so v prvih petnajstih krogih zabeležili le pet zmag, v naslednjih petnajstih pa so izgubili le dvakrat. Tokrat so mero vzeli Žalgirisu s 84:61.

V petek bosta nastopila Klemen Prepelič, ki bo z Valencio gostoval pri zadnjeuvrščenem Himkiju, ter BayernŽana Marka Šiška, ki bo gostil drugouvrščeni Anadolu Efes. Vodilna Barcelona, ki je edina že teoretično uvrščena v četrtfinale, bo gostovala pri tretjem Milanu.



Izidi, 30. krog:

Zenit Sankt Peterburg -Baskonia Vitoria 75:79

(Zoran Dragić 5 točk v 15 minutah za Baskonio)

Fenerbahče Istanbul- Žalgiris Kaunas 84:61

Alba Berlin -Olympiacos Pirej 80:84

Real Madrid - CSKA Moskva 89:96