Evroliga: Bayern do prestižne zmage v Barceloni

Eden najboljših evropskih košarkarjev vseh časov Pau Gasol se je po 25 mesecih neigranja vrnil na igrišče. V zadnjem krogu rednega dela Evrolige je nastopil kot nova okrepitev Barcelone, ki je kljub porazu proti Bayern Münchnu (72:82) osvojila prvo mesto po štiriintridesetih odigranih tekmah. Gasol, ki ni igral od marca 2019, ko si je zlomil kost v levem stopalu, je na parketu prebil trinajst minut in dosegel devet točk ter ujel štiri odbite žoge. Starejši od bratov Gasol (40 let) je s špansko reprezentanco osvojil enajst medalj na velikih tekmovanjih. Med drugim je bil svetovni prvak leta 2006, trikrat evropski prvak in dvakrat olimpijski podprvak. V ligi NBA je osvojil dva prstana za prvaka z LA Lakers (2009, 2010). Barcelona (Žan mark Šiško je v dresu Bayerna v 23 minutah zbral 5 točk, 5 skokov in 6 podaj) je redni del končala na prvem mestu z izkupičkom 24-10. V četrtfinalu, ki se bo začel 20. aprila, se bo na tri zmage pomerila z osmouvrščeno ekipo, ki bo znana v ponedeljek po zaostali tekmi Zenita iz Sankt Peterburga in Panathinaikosa.