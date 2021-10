Evroliga: Zdovc še naprej brez zmage na klopi Žalgirisa

Bayern je v drugem polčasu izničil zaostanek šestnajstih točk iz 19. minute in v napeti končnici ohranil trezno glavo in mirno roko. Odločilna koša je dosegel Deshaun Thomas (15 točk), ki je bil ob Vladimirju Lučiću (17 točk) najboljši posameznik bavarske zasedbe. Žan Mark Šiško je v slabih devetnajstih minutah na parketu dosegel eno točko (za dve točki 0:2, trojke 0:1) in zbral dve podaji, skok in ukradeno žogo. V zasedbi Jureta Zdovca, ki je po zmagi aktualnega prvaka Evrolige, Anadolu Efesa, doma proti Unicsu (71:68), edina ekipa še brez zmage v Evroligi, sta bila najbolj učinkovita Lukas Lekavičius s 17 točkami in Josh Nebo, ki je dosegel 12 točk in ujel 13 odbitih žog.

V naslednjem krogu bo Žalgiris gostoval v Tel Avivu, Bayern pa bo gostil Armani Milano.

Izidi, 5. krog:

Anadolu Efes Istanbul - Unics Kazan 71:68

Žalgiris Kaunas - Bayern München 73:75

(Žan Mark Šiško 1 točka, 2 podaji v 18:45 za Bayern)

Maccabi Tel Aviv - Panathinaikos Atene 77:73

Armani Milano - Asvel Villeurbanne 73:72

Real Madrid - Fenerbahče Istanbul 70:69