Zdovc še naprej brez zmage z Žalgirisom

Žalgiris ostaja edina ekipa v Evroligi še brez zmage. V Tel Avivu ni imel pravih možnosti za uspeh. Maccabi je v drugem polčasu povedel za dvajset točk in mirno zmagal s 76:62. Za Jureta Zdovca, ki ga v četrtek čaka gostovanje pri evropskem prvaku Anadolu Efesu, je bila to četrta tekma na klopi zasedbe iz Kaunasa. Žana Marka Šiška ni bilo v postavi Bavarcev, pri katerih so se izkazali Vladimir Lučić z 20 točkami, Darrun Hilliard, ki je dosegel 17 točk, in Corey Walden s šestnajstimi. Barcelona ostaja neporažena. Na gostovanju pri Fenerbahčeju, kjer je pomočnik trenerja bivši slovenski selektor Rado Trifunović, je zmagala s košem Nikole Mirotića v zadnji sekundi tekme s 76:74. Novinec v evroligaški druščini Monaco je zabeležil tretji par točk z zmago proti Crveni zvezdi s 70:62, Olympiacos pa je ugnal Albo Berlin s 87:83.

Izidi, 6. krog:

Monaco - Crvena zvezda 70:62

Fenerbahče - Barcelona 74:76

Olympiacos Pirej - Alba Berlin 87:83

Maccabi Tel Aviv - Žalgiris Kaunas 76:62

Bayern München - Olimpia Milano 83:77

(Žan Mark Šiško ni bil v postavi Bayerna)