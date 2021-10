Evroliga: prvi poraz Barce

Na sporedu sta bili še dve tekmi: pirejski Olympiacos je po hudem boju na kolena položil Fenerbahče s 67:65, medtem ko je Armani Milano brez težav ukanil beograjsko Crveno zvezdo s 79:62 in se na vrhu izenačil z Barcelono. Obe ekipi imata po 13 točk in enako razmerje v danih in prejetih točkah (+51).