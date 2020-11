Zoran Dragić doživel boleč domač poraz

Košarkarji Barcelone so v Berlinu zanesljivo vpisali peto zaporedno zmago v Evroligi in skočili na prvo mesto, Baskonia iz Vitorie pa je na svojem parketu doživela tretji poraz. Z 88:86 jo je premagal francoski Asvel, ki je tako vpisal prvi par točk v sezoni. Zoran Dragić je za Baskonio dosegel dvanajst točk ob metu 2:3 za dve točki, 1:2 za tri točke in 5:8 s črte prostih metov. Več sta jih za Baske zbrala le Tonye Jekiri (23) in Pierria Henry (20).

icon-expand Zoran Dragić FOTO: AP Barcelona je s 36 točkami razlike premagala Albo, Olympiacos je bil v gosteh boljši od Zenita s 75:66, Anadolu Efes pa je z 91:89 ugnal Maccabi iz Tel Aviva.

V petek so na sporedu še preostala srečanja 7. kroga: Fenerbahče Istanbul - Himki Moskva, Žalgiris Kaunas - Real Madrid, Bayern München - Crvena zvezda Beograd, Panathinaikos Atene - CSKA Moskva in Valencia - Armani Milano.



Izidi:

Zenit Sankt Peterburg - Olympiacos Pirej 66:75 Anadolu Efes Istanbul- Maccabi Tel Aviv 91:89 Alba Berlin - FC Barcelona 67:103 Baskonia Vitoria -Asvel Villeurbanne 86:88

