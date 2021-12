Zdovc do tretje zmage z Žalgirisom

Münchenčani so po slabi uvodni četrtini nadoknadili razliko in na koncu zanesljivo zmagali. Po tem, ko se je Žan Mark Šiško na prejšnji tekmi vrnil ob parket, a še ni igral, je danes tudi stopil na igrišče. K zmagi je v slabih 12 minutah prispeval štiri točke. Najboljši je bil z 19 Augustine Rubit. Ekipa iz Kaunasa pa je, potem ko je deset krogov čakala na prvo zmago, zdaj dosegla tretjo na zadnjih štirih tekmah. Padel je baskovski klub, tokrat Zoran Dragić ni imel vidnejše vloge, saj se v petih minutah na parketu ni vpisal med strelce. S 13 točkami je bil najboljši pri Litovcih Lukas Lekavičius.

V preostalih tekmah je moskovski CSKA premagal Panathinaikos s 97:77, Fenerbahče pa je ugnal Monaco s 96:86. Zvečer se bo madridski Real, ki je skupaj z Barcelono vodilni v ligi, pomeril z Maccabijem.

V petek bodo igrali še Unics Kazan in Olympiacos Pirej, Anadolu Efes Istanbul in Barcelona, Zenit St. Peterburg in Crvena zvezda ter Alba Berlin in Armani Milano.