Šiškov Bayern premagal Anadolu Efes

Bayern je s sedmo zmago v sezoni prehitel današnje tekmece in je začasno na desetem mestu. Temelje za zmago so Bavarci postavili v zadnji četrtini, ki so jo dobili s 17:7. Slovenski košarkar Žan Mark Šiško tokrat ni dosegel točk, se je pa izkazal s šestimi podajami in dvema skokoma. Točke pa so dosegali Deshaun Thomas, Vladimir Lučić in Augustine Rubit, vsi so tekmo končali z 18 točkami. V preostalih današnjih že odigranih tekmah je Zenit St. Peterburg doma izgubil s Fenerbahčejem z 80:86, Crvena zvezda pa je presenetila tretji Olympiacos in zmagala z 81:76.

Izidi, 14. krog:

Zenit St. Peterburg - Fenerbahče Istanbul 80:86

Crvena zvezda Beograd - Olympiacos Pirej 81:76

Bayern München - Anadolu Efes Istanbul 83:71

(Žan Mark Šiško 15:16 minute, 0 točk, 2 skoka, 6 podaj za Bayern)

Maccabi Tel Aviv - Unics Kazan 74:85

Baskonia Vitoria - Asvel Villeurbanne 91:66