Odličen debi 17-letnega Klavžarja v dresu Reala

Pred tekmo so iz madridskega tabora sporočili, da imajo še štiri okužene (Anthony Randolph, Guerschon Yabusele, Juan Nunez in Adam Hanga). Dan prej pa sta bila pozitivna že Fabien Causeur in Vincent Poirier. Zaradi tako zdesetkane zasedbe so Madridčani v prvo ekipo potegnili tudi člane svoje mladinske zasedbe, tudi 17-letnega Urbana Klavžarja. Za mlajše kategorije v Madridu sicer igra že od sezone 2018/19. V prejšnji sezoni je že igral za drugo ekipo, tokrat pa se je kot rešitev v sili odlično izkazal. Evroligaške točke je začel nabirati s trojko, dvoboj je končal pri desetih točkah, prispeval je tudi še eno trojko za vodstvo z 62:55, po katerem CSKA ni več zmogel preobrata, Slovenec pa je tik pred koncem nato zgrešil zadnji met za tri, ki pa ni več odločal o zmagi. Ob desetih točkah je v skoraj 23 minutah na terenu dodal še en skok. Poleg njega je deset točk zbral še eden redkih preostalih zvezdnikov Sergio Llull, 15 jih je dodal Walter Tavares.