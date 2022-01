Evroliga: Real na vrhu, Bayern do zmage v Franciji

Real je v Madridu ugnal Kazan s 85:68, Maccabi pa v Tel Avivu Albo iz Berlina s 87:78. Real je z zmago prevzel vodstvo na lestvici in ima 37 točk, tako kot drugouvrščena Barcelona, ki pa ima tekmo več. Vodstvo lige je obenem sporočilo, da je zaostala tekma 18. kroga med Panathinaikosom iz Aten in Žalgirisom iz Kaunasa, ki ga vodi slovenski trener Jure Zdovc, prestavljena. Za ta korak so se odločili zaradi izrednih ukrepov, ki jih je sprejela grška vlada po obilnem sneženju v državi.



Izidi, zaostale tekme:

Asvel Villeurbanne – Bayern München 68:77

(Žan Mark Šiško 19:21 min, 4 točke, 6 podaj za Bayern.)

Real Madrid – Kazan 85:68

Maccabi Tel-Aviv – Alba Berlin 87:78