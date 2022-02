Zdovčev Žalgiris znova praznih rok

Madridski Real je bil na domačem igrišču boljši od Zenita iz Sankt Peterburga, po zmagi s 85:64 je po točkah ujel doslej vodilno Barcelono, a ima v dobrem eno tekmo. Odigrane so bile še tri tekme: CSKA Moskva je premagal berlinsko Albo z 91:72, Anadolu je bil boljši od Asvela z 78:72, pirejski Olympiacos pa je v gosteh ukanil Baskonio z 72:62. Košarkarji Bayerna iz Münchna so v četrtek na domačem parketu premagali Maccabi Tel Aviv s 70:52. Žan Mark Šiško je za Bavarce, ki so zdaj pri dvanajstih zmagah in ravno toliko porazih, v devetih minutah dosegel eno asistenco.

Do zmage je prišel tudi Fenerbahče, kjer funkcijo pomočnika trenerja opravlja bivši selektor Slovenije Rado Trifunović. Turška ekipa je zabeležila četrto zaporedno zmago, skupaj pa enajsto, tokrat je v gosteh z 71:60 premagala Armani Milano. Crvena zvezda je v Beogradu klonila proti Monacu z 80:91, Barcelona pa je visoko premagala Panathinaikos s 86:60.

Izidi:

Crvena zvezda - Monaco 80:91

Bayern München - Maccabi Tel Aviv 70:52

(Žan Mark Šiško ena podaja 9:02 minutah za Bayern)

Armani Milano - Fenerbahče 60:71

Barcelona - Panathinaikos 86:60



CSKA Moskva - Alba Berlin 91:72

Anadolu Efes - Asvel Villeurbanne 78:72

Žalgiris Kaunas - Unics Kazan 67:76

Baskonia - Olympiacos 62:72

Real Madrid - Zenit Sankt Peterburg 85:64