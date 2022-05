Evroliga: Barceloni tretja vozovnica za Beograd

Po madridskem Realu in istanbulskem Anadolu Efesu si je tretjo vozovnico za zaključni turnir v košarkarski evroligi med 19. in 21. majem v Beogradu zagotovila še Barcelona, ki je na odločilni peti tekmi premagala Bayern iz Münchna z 81:72 in v zmagah slavila s 3:2.

Slovenski košarkar Žan Mark Šiško v dresu nemške ekipe je na današnji tekmi v katalonski prestolnici v 19:42 minute dosegel osem točk, dva skoka ter po eno podajo in ukradeno žogo. Pri katalonski zasedbi je bil najbolj učinkovit Nicolas Laprovittola s 26, pri bavarski pa Othello Hunter z 18 točkami. V sredo bo na sporedu še odločilna peta tekma med pirejskim Olympiacosom in Monacom. Madridski Real je v četrtfinalu izločil Maccabi iz Tel Aviva v zmagah s 3:0, Anadolu Efes pa Armani Milano v zmagah s 3:1.



Izid, Evroliga, četrtfinale, 5. tekma:

Barcelona - Bayern München 81:72

(Žan Mark Šiško 8 točk, 2 skoka, ena podaja in ukradena žoga v 19:42 minute za Bayern) (Barcelona se je s 3:2 v zmagah uvrstila na zaključni turnir)