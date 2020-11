Barcelona razbila Fenerbahče

Košarkarji Baskonie iz Vitorie so v 8. krogu Evrolige gostovali pri CSKA Moskvi in tesno izgubili s 86:89. Zoran Dragić je za Baske dosegel tri točke v slabih desetih minutah na parketu, junak tekme pa je bil domači branilec Darrun Hilliard, ki je ob metu 7:10 za tri točke dosegel 31 točk. Rusi so zabeležili peto zmago in se povzpeli na tretje mesto, Baskonia pa ostaja v spodnjem delu razpredelnice z izkupičkom 2-4.

icon-expand Igor Kokoškov FOTO: AP Vodilna ekipa Evrolige Barcelona (7-1) je v na papirju derbiju kroga suvereno premagala Fenerbahče (4-4) Igorja Kokoškova. Katalonci so bili boljši v vseh elementih in so na koncu slavili s 97:55. Prepričljivo zmago je zabeležil tudi Maccabi Tel Aviv, ki je prekinil niz dveh porazov, hkrati pa Žalgirusu zadal drugi zaporedni neuspeh (85:57). Zdaj Žalgiris, CSKA Moskva in Olympiacos, ki je danes ugnal Albo Berlin s 75:71, za vodilno Barcelono zaostajajo dve zmagi. V petek lahko vse tri prehiti Bayern München (5-2) Žana Marka Šiška, če bo doma ugnal Valencio (4-2) Klemna Prepeliča. Preostale tekme 8. kroga (dvoboj Himki - Armani Milano je bil prestavljen zaradi več okuženih igralcev v italijanski ekipi) so Crvena zvezda Beograd - Real Madrid, Panathinaikos Atene - Anadolu Efes Istanbul in Asvel Villeurbanne - Zenit Sankt Peterburg.



Izidi, 8. krog:

CSKA Moskva- Baskonia Vitoria 89:86

(Zoran Dragić 3 točke v 9:18 za Baskonio) Olympiacos Pirej - Alba Berlin 75:71 Maccabi Tel Aviv - Žalgiris Kaunas 85:57 Barcelona - Fenerbahče Istanbul 97:55