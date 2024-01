Košarkarski El clasico Barceloni

Prve tri četrtine košarkarskega El clasica so bile precej izenačene, v zadnji pa so bili bolj zbrani košarkarji Barcelone, ki so zabeležili 12. zmago v sezoni. Virtus je doma tesno premagal Bayern München. Po uvodni četrtini so Bavarci v rokah držali manjšo prednost, a so domačini v zadnji četrtini prevzeli pobudo in prišli do 13. zmage v sezoni. S izkupičkom zmag in porazov 13-5 ostajajo na drugem mestu evroligaške druščine.