Košarka

Bizarno: Kokoškov (nenamerno) poškodoval igralca nasprotne ekipe

Podgorica, 01. 10. 2025 12.41 | Posodobljeno pred 9 minutami

M.J.
Začela se je to sezono v košarkarski Evroligi, Klemen Prepelič in Vlatko Čančar sta ob skromnih minutažah ostala brez točk, je pa bil zato v središču pozornosti še en tvorec pravljice iz leta 2017, ko je Slovenija zavzela evropski vrh. Trener Igor Kokoškov trenutno deluje v Turčiji, njegov Efes pa je slavil proti izraelskemu Maccabiju v Podgorici. A po obračunu je bil srbski strokovnjak v središču pozornosti zaradi bizarne situacije v končnici ... Po bližnjem srečanju z Lonnijem Walkerjem je le ta obležal na tleh in ni več nastopil. Sodniki so celo pregledovali, če ga je nekdanji zlati slovenski selektor namenoma poškodoval ...

