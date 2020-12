Evroliga: zmage za Baskonio, Barcelono in Real Madrid

V 12. krogu košarkarske Evrolige so odigrali tri obračune. Zmag so se veselile ekipe Baskonie iz Vitorie, Bayerna iz Münchna in Reala Madrida. Na vrhu razpredelnice imata CSKA Moskva in Barcelona po devet zmag, ob tem da imajo Katalonci eno odigrano tekmo manj.

icon-expand Žan Mark Šiško FOTO: Damjan Žibert Košarkarski večer je odprl obračun v Istanbulu, v katerem domači Anadolu Efes ni mogel zaustaviti naleta zasedbe Baskonie iz Vitorie (59:77). Za Baske je dobrih 17 minut odigral tudi slovenski košarkarZoran Dragić, ki je svoji ekipi pomagal k zmagi s štirimi točkami. Tudi Žalgiris Kaunas je moral na domačem igrišču priznati premoč Barceloni, ki je slavila z izidom 77:62. Katalonci ima jo po dvanajstih odigranih tekmah osem zmag. V Münchnu je domači Bayern ugnal moskovski Himki z 80:77. Na parket je stopil tudi Slovenec Žan Mark Šiško, ki je v 18 minutah vpisal pet točk. Košarkarji Reala Madrida so se morali za sedmo zmago v sezoni kar potruditi, da so strli odpor ekipe z repa lestvice Asvel Villeurbanne (91:84).Anthony Randolph, ki je bil del zlate slovenske reprezentance, je za Real odigral dobrih 17 minut in vpisal dve točki. Izidi:

CSKA Moskva - Olympiacos Pirej 80:61 Zenit. St. Peterburg - Fenerbahče Istanbul 65:73 Maccabi Tel Aviv - Crvena zvezda Beograd 81:76 Armani Milano - Panathinaikos Atene 77:80 Valencia - Alba Berlin 92:100

(Klemen Prepelič 13 točk v 23:51 minutah za Valencio) Anadolu Efes Istanbul - Baskonia Vitoria 59:77

(Zoran Dragić 4 točke v 17 minutah za Baskonio) Žalgiris Kaunas - FC Barcelona 62:73 Bayern München - Himki Moskva 80:77

(Žan Šiško 5 točk v 18 minutah za Bayern) Real Madrid- Asvel Villeurbanne 91:84

