Evroliga: Šiško z Bayernom po zmagi spet na tretjem mestu

Košarkarji so odigrali 13. krog Evrolige. Med Slovenci je bil tokrat dejaven le Žan Mark Šiško, ki se je z münchenskim Bayernom veselil zmage proti francoskemu Asvelu s 76:62. Šiško je k zmagi prispeval devet točk ter po tri skoke in podaje. Z zmago so se Bavarci na lestvici vrnili na tretje mesto.

Pri Bayernu je bil s 17 koši in 11 skoki najbolj učinkovitJalen Reynolds, pri Francozih je 12 točk dosegelAllerik Freeman. Na lestvici še naprej vodi Barcelona, ki je tokrat doma premagala Armani Milano s 87:71. Na drugem mestu je moskovski CSKA, ki je v mestnem derbiju premagal Himki s 96:87. Izidi, Evroliga, 13. krog:

Crvena zvezda Beograd - Olympiacos Pirej 79:81 Alba Berlin - Fenerbahče Istanbul 89:63 Baskonia Vitoria - Maccabi Tel Aviv 63:67

(Zoran Dragić 7 točk v 19 minutah za Baskonio) Real Madrid - Zenit St. Peterburg 79:72 Valencia - Anadolu Efes Istanbul 76:74

Himki Moskva - CSKA Moskva 87:96 Panathinaikos Atene - Žalgiris Kaunas 69:81 Bayern München - Asvel Villeurbanne 76:62

Barcelona - Armani Milano 87:71