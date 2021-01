Evroliga: razpoloženi Dragić premalo za zmago Baskonie v Berlinu

Košarkarji Albe iz Berlina in Baskonie so odigrali zaostalo tekmo 5. kroga Evrolige. Zmagali so domači s 95:91, pri gostih se je sicer izkazal slovenski košarkar Zoran Dragić, ki je dosegel 17 točk. Ta teden košarkarje v Evroligi sicer čakajo tekme rednega 18. kroga, Baskonia bo v četrtek gostila CSKA.

icon-expand Zoran Dragić FOTO: Damjan Žibert A odličen dosežek Zorana Dragića (indeks 24, met za dve 4-4, trojke 2-4), za točko ga je kot najboljši strelec ekipe presegel le Achille Polonara, se ni pokazal pri končnem izidu. Albi je namreč v napeti končnici uspelo nadoknaditi zaostanek 84:89 tri minute pred koncem, z delnim izidom 8:2 pa so domači nato pol minute pred koncem tudi povedli in vodstva niso več spustili iz rok. Pri zaostanku 91:94 je tudi Dragić zgrešil met za tri, s katerim bi se lahko Baski vrnili v igro. Najbolj razpoložen pri domačih je bil Jayson Granger z 21 točkami. Ta teden košarkarje v Evroligi sicer čakajo tekme rednega 18. kroga, Baskonia bo v četrtek gostila CSKA. Izid, zaostala tekma 5. kroga:

Alba Berlin - Baskonia Vitoria 95:91

(Zoran Dragić 29:48 minute, 17 točk, 2 skoka, 2 podaji, 2 ukradeni žogi za Baskonio) icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke icon-expand Koronavirus pasica november