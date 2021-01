Evroliga: Milančani osvojili Madrid

Košarkarji ekipe Armani Milano so v 18. krogu Evrolige priredili presenečenje, saj so sredi Madrida ugnali Real (80:76). Italijani so s tem končali niz petih zaporednih zmag Špancev. Na vrhu razpredelnice je še naprej moskovski CSKA, ki pa je v četrtek izgubil s špansko Baskonio, za katero igra slovenski košarkar Zoran Dragić.

Slovenec Zoran Dragić je proti Rusom igral le dobrih sedem minut in v tem času vpisal podajo. Valencia Klemena Prepeliča pa je v gosteh izgubila proti po novem drugouvrščeni Barceloni z 72:89. Prepelič je igral dobrih devet minut in pol, dosegel pa je sedem točk, zbral pa še dve podaji in skok. Na tej tekmi je pri domačih Alex Abrines dosegel 16 točk. Crvena zvezda je izgubila proti Fenerbahčeju z 71:73, Alba Berlin proti Maccabiju Tel Avivu s 73:85, Panathinaikos pa proti Zenitu s 77:89. Litovski Žalgiris je doma, po odlični igri v tretji četrtini, visoko ugnal ruski Himki (102:75). Podobno prepričljiv je bil turški Anadolu Efes na gostovanju pri Asvelu v Franciji (80:102). Izidi, 18. krog:

Crvena zvezda - Fenerbahče Istanbul 71:73 Alba Berlin - Maccabi Tel Aviv 73:85 Panathinaikos Atene - Zenit St. Peterburg 77:89 Barcelona - Valencia 89:72

(Klemen Prepelič 9:36 minute, 7 točk, 2 podaji, skok za Valencio) Baskonia Vitoria- CSKA Moskva95:93

(Zoran Dragić 7:18 minute, podaja za Baskonio)



Žalgiris Kaunas - Himki Moskva 102:75 Olympiacos Pirej - Bayern München 84:82

(Žana Marka Šiška ni bilo v ekipi Bayerna) Asvel Villeurbanne -Anadolu Efes Istanbul 80:102 Real Madrid -Armani Milano 76:80

(Anthonyja Randolpha ni bilo v ekipi Reala)