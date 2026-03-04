Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Evroligaši z Bližnjega vzhoda začasni dom našli na Balkanu

Ljubljana, 04. 03. 2026 16.46 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Evroliga

Košarkarski klubi s trenutnih vojnih območij, ki sodelujejo v košarkarski evroligi, so začasni dom našli na Balkanu. Dubaj s kapetanom Klemnom Prepeličem bo tekme igral v Sarajevu v sloviti dvorani Zetra.

Klemen Prepelič
Klemen Prepelič
FOTO: Profimedia

V ligi sodelujeta tudi dva izraelska kluba. Maccabi iz Tel Aviva bo svoje domače tekme igral v beograjski športni dvorani Aleksandar Nikolić. Hapoel iz Tel Aviva pa bo domače tekme evrolige igral v Sofiji. V Beograd se seli še en izraelski klub. Hapoel Jeruzalem bo domače košarkarske tekme evropskega pokala igral v drugi beograjski dvorani Ranko Žeravica.

"Evroliga bo spremljala razvoj dogodkov in ostaja v stiku z vsemi klubi. Če se bo položaj spremenil, se bomo odzvali. Trenutno iščemo ustrezne termine, da nadomestimo odpovedane tekme," so pri evroligi zapisali v izjavi za javnost.

Ta četrtek denimo v evroligi ne bo na sporedu tekem Partizan - Dubaj in Maccabi - Hapoel Tel Aviv, v torek pa je odpadla zaostala preizkušnja Hapoela Tel Aviva in Pariza.

evroliga dubaj izrael srbija bosna klemen prepelič vojna

'Potrebovali smo takšno zmago. Nazadnje smo na tak način slavili pred meseci'

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Tako čudovito ime je za hčerko izbrala znana Slovenka
Kam na družinski izlet? 5 čudovitih krajev, ki jih morate obiskati
Kam na družinski izlet? 5 čudovitih krajev, ki jih morate obiskati
'Mami, zakaj si vedno na telefonu?'
'Mami, zakaj si vedno na telefonu?'
Max Verstappen: "Njihova sreča je zame pomembnejša od vseh pokalov"
Max Verstappen: "Njihova sreča je zame pomembnejša od vseh pokalov"
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka pokazala, kako je videti popolnoma brez ličil
Dnevni horoskop: Ovni bodo neposredni, device ne pričakujejo presenečenj
Dnevni horoskop: Ovni bodo neposredni, device ne pričakujejo presenečenj
To so najpogostejše napake, ki jih delamo vse
To so najpogostejše napake, ki jih delamo vse
Kavbojke iz 80. let se vračajo v modo
Kavbojke iz 80. let se vračajo v modo
vizita
Portal
9 živil, ki vam lahko pomagajo ohranjati zdravo telesno težo
48-urna ovsena dieta: ali lahko hitro zniža holesterol in vpliva na črevesne bakterije
48-urna ovsena dieta: ali lahko hitro zniža holesterol in vpliva na črevesne bakterije
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
Pametna ura mu je rešila življenje: opozorila ga je na nevarno motnjo srčnega ritma
Pametna ura mu je rešila življenje: opozorila ga je na nevarno motnjo srčnega ritma
cekin
Portal
Milijonski dobitek, ki hčerki ni prinesel finančne svobode
Tajni aduti Pekinga: Kako kaos izkorišča za lastno korist
Tajni aduti Pekinga: Kako kaos izkorišča za lastno korist
Eurojackpot v vrednosti 10 milijonov evrov vplačan na Ptuju
Eurojackpot v vrednosti 10 milijonov evrov vplačan na Ptuju
Zakaj so prispevki za s. p. čedalje višji?
Zakaj so prispevki za s. p. čedalje višji?
moskisvet
Portal
Njeni bicepsi so večji od Arnolda Schwarzeneggerja
Vam je usojeno, da boste za vedno ostali samski?
Vam je usojeno, da boste za vedno ostali samski?
Kdo je lepotica, ki je očarala Maxa Verstappna?
Kdo je lepotica, ki je očarala Maxa Verstappna?
Njeno oprsje je iz dneva v dan večje
Njeno oprsje je iz dneva v dan večje
dominvrt
Portal
Vrt brez truda: rastline, ki uspevajo tudi, če nimate časa za zalivanje
8 zabavnih in enostavnih trikov za pse
8 zabavnih in enostavnih trikov za pse
Kako pravilno očistiti keramično ponev, ne da bi jo poškodovali?
Kako pravilno očistiti keramično ponev, ne da bi jo poškodovali?
Sušilni stroj: Pet ključnih napak, ki se jim morate izogniti
Sušilni stroj: Pet ključnih napak, ki se jim morate izogniti
okusno
Portal
Najmehkejši kruh, ki ostane dolgo svež
Triki za popolno pečeno zelenjavo – hrustljavo in sočno
Triki za popolno pečeno zelenjavo – hrustljavo in sočno
Hitra pomladna sladica v kozarcu
Hitra pomladna sladica v kozarcu
Podcenjena naprava, ki omogoča najcenejši in najhitrejši način kuhanja
Podcenjena naprava, ki omogoča najcenejši in najhitrejši način kuhanja
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ben se vrača
Ben se vrača
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551