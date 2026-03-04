Evroligaši z Bližnjega vzhoda začasni dom našli na Balkanu

V ligi sodelujeta tudi dva izraelska kluba. Maccabi iz Tel Aviva bo svoje domače tekme igral v beograjski športni dvorani Aleksandar Nikolić. Hapoel iz Tel Aviva pa bo domače tekme evrolige igral v Sofiji. V Beograd se seli še en izraelski klub. Hapoel Jeruzalem bo domače košarkarske tekme evropskega pokala igral v drugi beograjski dvorani Ranko Žeravica.

"Evroliga bo spremljala razvoj dogodkov in ostaja v stiku z vsemi klubi. Če se bo položaj spremenil, se bomo odzvali. Trenutno iščemo ustrezne termine, da nadomestimo odpovedane tekme," so pri evroligi zapisali v izjavi za javnost.

Ta četrtek denimo v evroligi ne bo na sporedu tekem Partizan - Dubaj in Maccabi - Hapoel Tel Aviv, v torek pa je odpadla zaostala preizkušnja Hapoela Tel Aviva in Pariza.