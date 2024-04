Evroligaške zdrahe in spletke: Je zvezda zaradi Partizana namerno izgubila?

Crvena zvezda na lestvici Evrolige zaseda skromno 16. mesto in je že dolgo pred zadnjim krogom vedela, da končnice v tej sezoni ne bo videla. Motivacija za borbo s turškim moštvom, ki je v odločilno srečanje vstopilo v zelo dobri formi po štirih zaporednih zmagah, je posledično bila pod velikim vprašajem. Dvomi v željo po zmagi košarkarjev rdeče-belih so v srbski prestolnici bili še večji, ker bi zmaga Crvene zvezde ohranila minimalne možnosti Partizana, da bi se z zmago v petek proti Valencii vendarle uvrstil v toliko želeni play-in.

Navijači Partizana, ki so spremljali srečanje zvezde in Efesa, so po prvi četrtini verjetno še bili optimistični, saj se je zaključila z znosnim vodstvom Turkov 15:11. Ob polčasu je stanje bilo popolnoma drugačno, saj so košarkarji Efesa vodili že 45:31. Tretja četrtina je za Beograjčane bila porazna, saj so se rdeče-beli v zadnjo četrtino odpravili z zaostankom 32 točk (76:44). Na koncu je Efes dosegel 100 točk, zvezda pa se je ustavila pri izjemno skromnih 55 točkah.

Kmalu po koncu tekme je kapetan Partizana Kevin Punter na omrežju X preprosto napisal: "Zelo očitno." Njegovemu zapisu se je hitro pridružil tudi nekdanji košarkar Partizana Mathias Lessort, ki zdaj uspešno zastopa barve Panathinaikosa. Grki so pod vodstvom športnega direktorja Sanija Bečirovića redni del zaključili na visokem drugem mestu, francoski košarkar pa očitno še vedno podrobno spremlja predstave svojih nekdanjih soigralcev: "Goljufanje se vam nikoli ne bo obrestovalo, karma je p****ca."