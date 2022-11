Evropska kalvarija zmajev v Stožicah dobila peto poglavje

47-letni strokovnjak na klopi Olimpije je takrat povsem izgubil živce nad neodločnim Mirkom Mulalićem in ga vrnil na klop. Vstopil je kapetan Edo Murić , ki je znova začel v prvi peterki, potem ko ga je Golemac pred reprezentančnim premorom v igro pošiljal s klopi. Igra zmajev je nato zopet dobila rep in glavo, kar pa ni bilo dovolj za prednost ob polčasu. Solističen vložek Ferrella je s trojko (šele tretjo gostov na tekmi) ob zvoku sirene kaznoval Gian Clavell . Bilo je 39:40.

Košarkarji Cedevite Olimpije so katastrofalno vstopili v novo sezono Eurocupa. Po štirih krogih so bili kot edina ekipa brez zmage prikovani na dno skupine A, zato je bila zmaga na domačih tleh proti ukrajinskemu Prometeyju nujna. Zmaji so srečanje odprli z delnim izidom 6:0, po katerem svoje prednosti v prvi četrtini niso več izpustili iz rok. Po desetih minutah je na semaforju kazalo 24:18. V napadu zelo razpoloženi Ljubljančani bi lahko imeli tudi višjo prednost, če ne bi nekajkrat zaspali pod svojim košem, zaradi česar so gostje držali stik, čeprav jim met z razdalje (1/7) ni stekel.

Prometey je drugi polčas odprl, kot je Olimpija prvega. Z dvema trojkama za delni izid 6:0 je prvič na tekmi prišel do otipljivejše prednosti. Ko je Clavell po manj kot štirih minutah igre v nadaljevanju zadel še četrto trojko gostov v tem delu igre, smo bili prvič na tekmi priča dvomestni prednosti (44:54). Na srečo se je zatem razigral Marko Jeremić, zadel je tri zaporedne trojke, s katerimi je zmaje pred zadnjo četrtino vrnil tik ob Prometey (64:66).

Matic Rebec, Murić in Amar Alibegović so na začetku zadnjega dela vsak s svojo trojko poskrbeli, da je Olimpija zopet povedla, a tudi gostje so bili – sploh v primerjavi s prvim polčasom – bolj pri metu, za nameček pa je bilo v obrambi domačih kar nekaj lukenj, kar so Ukrajinci s pridom izkoriščali in vseskozi držali pobudo. Dve minuti do konca je svojo četrto trojko zadel Josh Adams za znižanje na 84:86.

Denis Lukašov je, ko je bilo do konca še natanko 60 sekund, vrnil z enako mero. Golemac je nato klical minuto odmora, po kateri so njegovi varovanci s hitro kombinacijo pripravili odprt met razpoloženemu Jeremiću, ki je Olimpijo vrnil na minus dve. V naslednjem napadu je Caleb Agada izkoristil oba prosta meta, Ferrell pa je z novo, skupno četrto izgubljeno žogo soigralcem naredil medvedjo uslugo. Upov zmajev na zmago je bilo dokončno konec 20 sekund pred koncem, ko je Adams po zadetem prostem metu in ukradeni žogi zgrešil met za tri, s katerim bi lahko izenačil na 92:92. Končni izid je bil 89:94.