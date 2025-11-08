Evropska liga pod okriljem lige NBA: izbranih 12 mest

Ekipe v evropski ligi NBA naj bi gostili Lyon in Pariz (Francija), Berlin in München (Nemčija), Atene (Grčija), London in Manchester (Velika Britanija), Milano in Rim (Italija), Barcelona in Madrid (Španija) ter Istanbul (Turčija).

Komisar lige NBA Adam Silver je pred kratkim opisal morebitni začetek načrtovane lige leta 2027 kot ambiciozen, vendar ga ni izključil. Izjavil je, da ne želi čakati dlje kot do leta 2028. "Zdaj je priložnost za nekaj takega," je dejal.