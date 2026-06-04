Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Evropska različica lige NBA že v sezoni 2027/28?

San Antonio, 04. 06. 2026 13.01 pred 21 dnevi 2 min branja 3

Avtor:
STA
Komisar lige NBA Adam Silver

Evropska različica severnoameriške košarkarske lige NBA vse bolj postaja realnost. Komisar lige NBA Adam Silver je ob robu odločilnih tekem končnice prvenstva in začetka velikega finala v San Antoniu zagotovil, da nameravajo uresničiti projekt. "Upamo in pričakujemo, da se bo liga v Evropi začela v sezoni 2027/28," je dejal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Evropska liga NBA "zelo dobro napreduje", je pred začetkom finala lige NBA dejal komisar Adam Silver. Medtem ko se je francoski zvezdnik Victor Wembanyama pripravljal na vodenje San Antonio Spurs proti New York Knicks na prvi tekmi velikega finala v San Antoniu, je Silver dejal, da je projekt vzbudil "rekordno zanimanje" potencialnih vlagateljev.

Adam Silver
Adam Silver
FOTO: AP

"Zelo dobro napredujemo," je Silverja navedel ESPN. "Na dobri poti smo. Končne ponudbe franšiz pričakujemo konec junija. Zaznali smo rekordno zanimanje in zelo smo navdušeni nad trenutno priložnostjo in tesnim sodelovanjem z Mednarodno košarkarsko zvezo Fibo."

Preberi še 'Break' na začetku finala lige NBA: New York slavil v San Antoniu

Namestnik komisarja Mark Tatum je na tekmi vseh zvezd All-Star februarja dejal, da bi predlagano tekmovanje, ki je sprožilo napetosti z obstoječo evroligo, vključevalo 12 stalnih franšiz in štiri kvalifikacijske ekipe. Ciljna mesta vključujejo Pariz, Lyon, London, Berlin, Madrid, Barcelono, Milano, Rim, Manchester, München, Atene in Istanbul.

Velike nogometne klube, kot so Paris Saint-Germain, Inter Milan in AC Milan, so povabili k oblikovanju franšiz za to novo ligo. "Struktura je vzpostavljena," je dejal Silver in dodal, da bo poleg 12 stalnih franšiz "vse preostale proste termine lahko igral kateri koli klub v Evropi".

"Kar zadeva evroligo, z njo še potekajo pogovori. Upamo, da bomo našli način, kako te operacije integrirati z evroligo, vendar bomo v vsakem primeru šli naprej." Prav tako potekajo pogovori o morebitni širitvi severnoameriške lige, zanimanje za sedeža novih franšiz lige NBA so pokazali v Seattlu in Las Vegasu.

Kawhi Leonard
Kawhi Leonard
FOTO: AP

"Nismo še sprejeli odločitve, da se bomo širili v enem ali obeh mestih," je dejal Silver. "Zainteresirani strani smo obvestili, da se bo naš upravni odbor odločil do konca tega koledarskega leta."

Preberi še Legenda Mavsov: Dončić se bo nekega dne vrnil v Dallas

Prav tako še niso končali preiskave suma poslovanja franšize iz Los Angelesa Clippers v nasprotju s finančnimi pravili. Obstaja sum, da je lastnik franšize prek podjetja Aspiration, ki je v stečaju, mimo kluba in lige financiral zvezdnika Kawhija Leonarda v višini 28 milijonov dolarjev (24 milijonov evrov), s čimer naj bi se pri Clippers izognili omejitvam najvišjih plač.

Liga je lani začela neodvisno preiskavo zadeve, Silver pa je dejal, da čaka na zaključke odvetniške pisarne, najete za izvedbo preiskave, preden ugotovi, ali bodo potrebni kakršni koli disciplinski ukrepi.

košarka nba evropa stern
24ur.com Bo NBA ustanovila svojo evropsko košarkarsko ligo?
24ur.com Zakaj NBA tako vztrajno rine v Evropo?
24ur.com Velikopotezni načrt NBA v Evropi: Novo tekmovanje, ki bi izpodrinilo nogomet
24ur.com Bo PSG kmalu vstopil tudi v svet košarke in se pridružil ligi NBA?
24ur.com NBA v Evropi: želijo City in PSG, nočejo Srbov, Grkov in Turkov
24ur.com Četrtek je dan D: bodo Stožice vnovič gostile košarkarsko EP?
Moskisvet.com Na Kanal A prihaja liga NBA!
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rookoko
04. 06. 2026 20.48
Te žide je potrebno ustaviti na tem kapitalističnem pohodu... uničujejo šport tako kot vse ostalo.
Odgovori
0 0
Amor Fati
04. 06. 2026 13.36
Konec je z evroligo, dragi prijatelji. Konec. Ta prava novica še sledi. V kratkem.
Odgovori
0 0
ničposebnega
04. 06. 2026 21.16
Uuu to so pa res koristne informacije. Konec je se strinjam… glede na to da imas nick name iz stojične filozofije očitno nisi prebral nič o tem ?
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Kdaj lahko otroku ponudimo prvi sladoled? Nasveti strokovnjakov
Kako veste, da se začenja porod?
Kako veste, da se začenja porod?
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
zadovoljna
Portal
Navijačica, ki jih je gnala do zmage
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
vizita
Portal
Alkohol v vročini: napaka, ki jo poleti naredi veliko ljudi
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
cekin
Portal
Koliko dopusta si lahko privoščite glede na plačo (realen izračun za 2026)
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
moskisvet
Portal
7 jasnih znakov, da vaš partner še vedno ni prebolel bivše
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
dominvrt
Portal
To je najslabši čas za zalivanje trate
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
okusno
Portal
7 poletnih kosil, ki jih pripravite v največ 20 minutah
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
voyo
Portal
'91
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763