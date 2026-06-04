Evropska različica lige NBA že v sezoni 2027/28?

Evropska liga NBA " zelo dobro napreduje ", je pred začetkom finala lige NBA dejal komisar Adam Silver . Medtem ko se je francoski zvezdnik Victor Wembanyama pripravljal na vodenje San Antonio Spurs proti New York Knicks na prvi tekmi velikega finala v San Antoniu, je Silver dejal, da je projekt vzbudil "rekordno zanimanje" potencialnih vlagateljev.

" Zelo dobro napredujemo, " je Silverja navedel ESPN . " Na dobri poti smo. Končne ponudbe franšiz pričakujemo konec junija. Zaznali smo rekordno zanimanje in zelo smo navdušeni nad trenutno priložnostjo in tesnim sodelovanjem z Mednarodno košarkarsko zvezo Fibo ."

Namestnik komisarja Mark Tatum je na tekmi vseh zvezd All-Star februarja dejal, da bi predlagano tekmovanje, ki je sprožilo napetosti z obstoječo evroligo, vključevalo 12 stalnih franšiz in štiri kvalifikacijske ekipe. Ciljna mesta vključujejo Pariz, Lyon, London, Berlin, Madrid, Barcelono, Milano, Rim, Manchester, München, Atene in Istanbul.

Velike nogometne klube, kot so Paris Saint-Germain, Inter Milan in AC Milan, so povabili k oblikovanju franšiz za to novo ligo. "Struktura je vzpostavljena," je dejal Silver in dodal, da bo poleg 12 stalnih franšiz "vse preostale proste termine lahko igral kateri koli klub v Evropi".

"Kar zadeva evroligo, z njo še potekajo pogovori. Upamo, da bomo našli način, kako te operacije integrirati z evroligo, vendar bomo v vsakem primeru šli naprej." Prav tako potekajo pogovori o morebitni širitvi severnoameriške lige, zanimanje za sedeža novih franšiz lige NBA so pokazali v Seattlu in Las Vegasu.