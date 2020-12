Po novi evropski zmagi Olimpija že na pragu napredovanja

Košarkarji Cedevite Olimpije so s peto zmago naredil nov velik korak k drugemu delu evropskega pokala. V Stožicah so premagali prvouvrščeno ekipo skupine D Dolomite Energio Trento s 87:65. Ljubljančane do konca prvega dela čakata še dve tekmi, obe proti grški ekipi Promitheas Patras. Prvo, zaostalo iz petega kroga, bodo odigrali že čez manj kot 48 ur v Ljubljani, drugo in hkrati zadnjo, deseto v prvem delu pa naslednji teden v Grčiji. Uvrstitev med prve štiri ekipe si lahko Ljubljančani zagotovijo že danes, če bo Patras zmagal v Franciji, sicer pa bodo imeli naslednjo zaključno žogo v četrtek ob 18.30. Drugi del oziroma Top 16 se bo začel 13. januarja in končal sredi marca. Ekipe bodo razdeljene v štiri štiričlanske skupine, v četrtfinale na dve zmagi pa bosta napredovali po dve najboljši iz vsake skupine. Italijani, ki so na prvi tekmi zmagali z 61:51, so bili v Ljubljani enakovreden tekmec le v prvi četrtini. Nato je Cedevita Olimpija prestavila igro na višje obrate, si do odmora priigrala devet točk prednosti, delo pa je dokončala v tretje četrtini, ki jo je ob odlični obrambi in učinkovitem napadu dobila s 26:9.

TrenerJurica Golemac je priložnost ponudil vsem dvanajstim košarkarjem - prvič se je predstavil tudi slovenski reprezentant Luka Rupnik, razen Roka Radoviča pa so se vsi tudi vpisali med strelce.

Jaka Blažičje dosegel 15 točk (met 6:12), po 14 sta jih zbrala Kendrick Perry (7 podaj) in Jones Jarrod (8 skokov), 13 pa Rion Brown (trojke 3:6, 5 skokov).

Izid Evropskega pokala, 9. krog:

Cedevita Olimpija ‒ Dolomiti Energia Trento 87:62 (20:21, 24:14, 26:9, 17:21)