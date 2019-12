Jezni 'zmaji' za slovo od Evrope razbili nebogljeni Joventut

Ljubljančani so z izkupičkom 4-6 zasedli zadnje mesto v skupini C in se niso uvrstili med šestnajst najboljših ekip, ki bodo tekmovanje nadaljevale od januarja do marca. Najboljša strelca pri Cedeviti Olimpiji sta bila Jaka Blažičz 18 točkami in Edo Murić, ki jih je dosegel 16.

Zadnja tekma v rednem delu ni imela tekmovalnega naboja, saj je Cedevita Olimpija že v prejšnjem krogu ostala brez možnosti za napredovanje, Katalonci pa so že imeli zagotovljeno mesto v drugem delu. Zmago so si domači zagotovili po odličnem začetku drugega polčasa. Prednost trinajstih točk ob odmoru so v štirih minutah nadaljevanja z delnim izidom 22:2 nadgradili na 33 točk razlike (73:40).

Najboljša strelca pri Cedeviti Olimpiji sta bila Blažič z 18 točkami (5 skokov, 5 podaj, indeks 30) in Murić s šestnajstimi (5 skokov, 4 podaje). Marko Simonovićjih je zbral 14 (trojke 4:7), Codi Miller-McIntyre pa je imel ob trinajstih točkah še enajst podaj. Na drugi strani je za Joventut slovenski reprezentant Klemen Prepelič, sicer prvi strelec moštva v evropskem pokalu, dosegel 14 točk, Alen Omićpa jih je dodal štiri.

Izidi evropskega pokala, 10. krog:

- skupina C:

Cedevita Olimpija ‒ Joventut 103:81 (19:21, 51:38, 79:62)

* Dvorana Stožice, gledalcev 1500, sodniki: Laurinavičius (Litva), Rossi (Italija), Isguder (Turčija).

* Cedevita Olimpija: Krušlin 8, Boatright 8 (2:2), Hopkins 9 (3:4), Murić 16 (1:1), Mulalić 7 (2:2), Miller-McIntyre 13 (1:1), Blažič 18 (3:3), Stipanović 2, Simonović 14, Zirbes 8.

* Joventut: Dimitrijević 13 (5:6), Buford 14 (4:4), Parra 7, Lopez-Arostegui 6, Morgan 3 (0:2), Prepelič 14 (2:2), Kanter 9, Ventura 3, Zisis 8 (2:2), Omić 4 (0:2).

* Prosti meti: Cedevita Olimpija 12:13, Joventut 13:18.

* Met za tri točke: Cedevita Olimpija 13:28 (Simonović 4, Blažič 3, Krušlin 2, Hopkins 2, Murić, Mulalić), Joventut 6:21 (Prepelič 2, Kanter, Morgan, Parra, Ventura).

* Osebne napake: Cedevita Olimpija 21, Joventut 20.

* Pet osebnih: /.

Že odigrano:

UNICS Kazan ‒ Darušafaka Tekfen 71:68

Germani Brescia Leonessa ‒ Nanterre 85:78

Lestvica: 1. UNICS 16 točk*, 2. Brescia 16*, 3. Darušafaka 15*, 4. Joventut 15*, 5. Nanterre 14, 6. Olimpija 14.

* - napredoval v nadaljnje tekmovanje