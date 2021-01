Zmaji odlično odprli, a slabše nadaljevali gostovanje v Bologni

Italijani, ki imajo v svojih vrstah med drugimi izkušenega srbskega organizatorja igre Miloša Teodosića in dolgoletnega igralca iz lige NBA Marca Belinellija, na klopi pa bivšega selektorja Srbije Aleksandra Đorđevića, ostajajo neporaženi v evropskem pokalu, Ljubljančani pa so doživeli drugi poraz na zadnjih osmih tekmah v tem tekmovanju. V drugem delu oziroma Top 16 Cedevita Olimpija nastopa v skupini G, v kateri sta še Budućnost in francoski Bourg en Bresse. V četrtfinale na dve zmagi se bosta uvrstili prvi dve ekipi. "Zaslužena zmaga Virtusa Segafreda Bologne. Mi smo imeli svoje priložnosti, ki jih nismo izkoristili. Nedopustno je, da smo v prvem polčasu tekmecem dovolili do desetih napadalnih skokov in ob tem naredili zgolj sedem osebnih napak. Ko so takšna ekipa enkrat oddalji, se ji je težko znova približati. Potrebujemo veliko več odgovornosti posameznikov v napadu in obrambni. Moramo biti boljši in se vrniti k osnovam. V porazu ni nič dobrega. V drugem polčasu smo tekmecem sicer dopustili zgolj tri skoke v napadu in naredili petnajst osebnih napak. Videlo se je, da smo dvignili raven agresivnosti in spremenili svojo miselnost. A ne sme se zgoditi, da na tak način igramo zgolj 20 minut," je za uradno spletno stran ljubljanskega kluba po porazu v Italiji dejal trener Jurica Golemac.