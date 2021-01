Olimpija v dramatični končnici strla čvrsto Budućnost

Košarkarji Cedevite Olimpije so vpisali prvo zmago v drugem delu Evropskega pokala. V Stožicah so v izenačeni tekmi premagali podgoriško Budućnost s 74:71. Za Ljubljančane je bil to drugi nastop v Top 16: prejšnji teden so izgubili v Bologni proti Virtusu, hkrati pa prva od dveh tekem s črnogorsko ekipo v manj kot 48 urah. V četrtek bodo v Stožicah odigrali še zaostalo tekmo lige Aba. V drugem delu Evropskega pokala nastopa 16 ekip, razdeljenih v štiri skupine, iz vsake pa se bosta v četrtfinale na dve zmagi uvrstili najboljši dve. Cedevita Olimpija bo naslednjo tekmo v evropskem pokalu igrala 27. januarja znova doma proti francoskemu Bourgu en Bressu.

"Zmaji" so tekmo dobili zahvaljujoč dobri obrambi, kar petnajstim zadetim trojkam, dobljenemu skoku s 36:32, predvsem pa po zaslugi zbrane igre v končnici, ko je vsaka žoga odločala o končnem rezultatu. Ključno vlogo je pri tem odigral Edo Murić, ki je 44 sekund pred koncem zadel trojko za vodstvo 72:70, nato pa je tik pred zaključkom s črte prostih metov postavil še končni izid tekme, potem ko je po zgrešenem metu Črnogorcev tudi "pobral" na koncu odločilni skok v obrambi.