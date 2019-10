Olimpija zapravila 14 točk prednosti in v Brescii vknjižila nov poraz

Za Ljubljančane je to tretji poraz v treh nastopih v tekoči sezoni evropskega pokala. Vsakokrat so bili blizu zmage; v uvodnem krogu so v Stožicah izgubili s turško Darušafako, v drugem krogu so po slabi zadnji četrtini klonili na gostovanju v Kazanu, tokrat pa so podobno slabo odigrali zaključek tekme v Brescii in znova ostali brez dveh točk. Najboljša strelca pri Cedeviti Olimpiji sta bila Codi Miller-McIntyre z 21 točkami in Jaka Blažič, ki jih je dosegel 18.