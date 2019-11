Evropski 'hat-trick' Olimpije: za tretjo zmago v nizu padla Brescia

Košarkarji Cedevite Olimpije so po petih zaporednih porazih v evropskem pokalu slavili tretjič v nizu. V Stožicah so bili "zmaji" boljši od Brescie (73:62) ter se Italijanom, ki so pred tekmo držali zadnjo vozovnico za napredovanje v skupini C, približali na le zmago zaostanka.

Zeleno-beli so dobili še peto zaporedno tekmo v vseh tekmovanjih. FOTO: Damjan Žibert Košarkarji Cedevite Olimpije so zabeležili tretjo zaporedno zmago v evropskem pokalu in ostajajo v igri za napredovanje med šestnajst najboljših ekip. Do konca prvega dela sta še dva kroga, Ljubljančani pa za uvrstitev med prve štiri v skupini potrebujejo še vsaj eno zmago. Po tritedenskem premoru bodo gostovali v Franciji pri Nanterru, v zadnjem krogu, 18. decembra, pa bodo gostili Joventut z zlatim reprezentantom Klemnom Prepeličemna čelu. Najboljša strelca pri Cedeviti Olimpiji sta bila Ryan Boatright in Codi Miller-McIntyre, ki sta dosegla po štirinajst točk. Več sledi! Izidi evropskega pokala, 8. krog, skupina C: Cedevita Olimpija ‒ Germani Brescia Leonessa 73:62