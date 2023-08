Evropski in svetovni prvaki na SP brez zvezdniškega organizatorja igre

"Odločil sem se, da si vzamem premor in poskrbim za svoje mentalno zdravje," je v izjavi potrdil Rubio in ob tem navijače prosil, naj spoštujejo njegovo zasebnost. Košarkar Cleveland Cavaliersov je s Španijo osvojil že sedem medalj na velikih tekmovanjih. Pred štirimi leti je na Kitajskem slavil naslov svetovnega prvaka, lani pa ga ni bilo v reprezentanci, ki je v Nemčiji pokorila evropsko konkurenco.

Njegova odsotnost je za Španijo toliko večji udarec, ker bo zaradi poškodbe manjkal tudi naturalizirani Američan Lorenzo Brown, ki je bil eden od nosilcev reprezentance na lanskem Eurobasketu.

Španija bo svetovno prvenstvo začela v Indoneziji, kjer se bo v skupini G pomerila z Iranom, Slonokoščeno obalo in Brazilijo. V drugem delu se bo križala s skupino H, v kateri so Kanada, Latvija, Libanon in Francija.