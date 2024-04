Evropski trio dosegel rekord lige NBA

Evropski košarkarji se v najmočnejši košarkarski ligi na svetu NBA odlično znajdejo. To v tej sezoni dokazujejo predvsem Domantas Sabonis, Nikola Jokić in Luka Dončić, ki so postali prvi trio v zgodovini lige z vsaj po 20 trojnimi dvojčki v eni sezoni. Kot zadnji je dvajsetico dosegel slovenski zvezdnik, ki je ob porazu Dallasa proti Golden State Warriorsom presegel tudi rekord franšize.